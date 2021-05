Ravintolarajoitukset tiukentuvat Kanta-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla, lievenevät Etelä-Karjalassa – voimaan keskiyöllä

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa jatkossa anniskella iltakuuteen asti ja ravintolat saavat olla auki iltaseitsemään. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella iltaseitsemään ja ravintolat saavat olla auki iltakahdeksaan. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Tällaiset rajoitukset olivat entuudestaan voimassa Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla, joissa koronaepidemia on Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan tavoin leviämisvaiheessa.

Etelä-Karjalan tautitilanne parantunut

Etelä-Karjalan maakunnassa epidemiatilanne on puolestaan parantunut, joten anniskelu- ja aukioloaikaa koskevat rajoitukset kevenevät.Etelä-Karjalassa anniskelu on sallittu iltakymmeneen asti ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki iltayhteentoista.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.