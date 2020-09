Ravintoloiden tiukempia aukiolorajoituksia ei päätetä heppoisin perustein – voivat astua voimaan tietyillä alueilla muutamien viikkojen päästä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan ravintoloiden kohdalla eletään välivaihetta ennen kuin tartuntatautilain muutokset on hyväksytty eduskunnassa.

– Sen jälkeen alueet voivat tehdä myös ravintoloita koskevia päätöksiä itsenäisesti. Tavoiteaikataulu on joidenkin arvioiden mukaan marraskuun lopulla.

Tiukempia aukioloaikoja voimaan ehkä 2 tai 3 viikon päästä

Jos koronavirustilanne on jollakin alueella kiihtymisvaiheessa, menevät ovet kiinni jo kello 23 ja anniskelu loppuu kello 22. Lisäksi sisälle saisi ottaa enintään puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Varhila on arvioinut, että esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ravintoloiden tiukemmat rajoitukset voisivat tulla voimaan kahden viikon kuluttua, mutta Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan siihen voi mennä kolmekin viikkoa.

– On mahdollista, että varsinkin Uudellamaalla epidemia etenee niin kovaa vauhtia, että tarvitsemme vahvempia suosituksia ja rajoituksia kuin valtakunnallisesti on tarpeen. Silloin niitä pitäisi pystyä muutaman päivänkin varoajalla päättämään ja ottamaan käyttöön.

Paljon kriteerejä

Kiihtymisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on 10–25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti viimeisten 14 vuorokauden aikana. Ilmaantuvuus ei ole ainoa kriteeri, jonka perusteella päätöksiä tehdään.

Myöhään auki olevista ravintoloista on peräisin suuri määrä joukkotartuntoja, siitä on todisteita vaikka kuinka, Puumalainen perustelee. Hän huomauttaa, että hyvin moni Euroopan maa on jo aiemmin rajoittanut ravintoloiden aukioloaikoja.