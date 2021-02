Kireämpi koronakohtalo ratkeaa pian – varsinkin aikuiset ovat liikaa tekemisissä toistensa kanssa: Tanssi ja laulu baareissa pannaan?

– Luulen, että tässä on monella tarve katsoa asiaa aika nopeasti, että tuskin tässä ihan hirveän pitkään menee. Tapausmäärät ovat lisääntyneet viimeisen kolmen viikon aikana täällä Etelä-Suomessa, ja halutaan pyrkiä siihen, ettei tilanne menisi ainakaan paljon huonommaksi, kuten monessa maassa on käynyt, Salminen sanoi STT:lle.

THL: Aikuisiin kohdistuvia rajoituksia kiristettävä

Salmisen mukaan koronatilanteessa on selkeitä eroja alueiden välillä – joillain alueilla tapausmäärät ovat laskeneet ja toisilla on pidempäänkin ollut kasvua.

– Pääkaupunkiseudulla tilanne on jossain määrin huolestuttava, koska kasvu on jatkunut jo jonkin aikaa. Meillä on Husin arvion mukaan lisääntynyt muuntoviruksen osuus tapausten joukossa, tosin siitä on vaikea saada täsmällistä arviota johtuen tekniikoista, joita käytetään, Salminen sanoo.