Ravintolat ja baarit ovat auki, mutta Tukholmassa vappua on juhlittu rauhallisesti – "ei tämä ole sellainen vappumaa kuin Suomi"

Tukholmassa eletään merkittävästi Suomea löysemmässä korona-arjessa. Vapun juhlijoita on kuitenkin hillinnyt viileä sää.

– Otin pienen kävelylenkin ympäri keskustaa, eikä väkeä pahemmin ollut. Hiljalleen väkeä liikkuu enemmän, mutta ei tämä ole sellainen vappumaa kuin Suomi. Eri kaupunkien välilläkin on paljon eroja. Upsala on tunnettu samppanjajuoksustaan ja koskenlaskustaan. Nämä on kuitenkin peruttu, Lehto kertoo.