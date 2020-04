Ruotsissa on nyt yli 2500 todettua koronaviruskuolemaa – Espanjassa vähiten kuolleita kuukauteen

Suhteessa maan kokoon Ruotsissa on tähän mennessä kuollut koronaan 256 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa sama suhdeluku oli Worldometer-sivuston mukaan eilen 37.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Ruotsissa tähän mennessä rekisteröity noin 22 000.

Espanjan luvut jatkavat laskuaan

Espanjassa vuorokauden aikana rekisteröityjen koronaepidemiaan kuolleiden määrä on pudonnut alle 300:aan. Elisen jälkeen uusia kuolemantapauksia on kirjattu 268 kappaletta. Lisäys on maan alhaisin yli kuukauteen.