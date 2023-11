Ravintolalahjakortin käyttämättä jättäminen kasvattaa ravintoloiden pankkitiliä

Ravintolalahjakortin käyttämättä jättäminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Ravintolan tilille siis.

Käyttämättömien lahjakorttien kate on kaikille myyjille erinomainen. Suomessa yli 200:aa ruoka- ja viihderavintolaa pyörittävän NoHo Partnersin kaupallinen johtaja Henri Virlander painottaa silti, että ravintoloiden lahjakorttien myymisessä tavoitteena on nimenomaan saada ihmiset käyttämään ne.

Lahjakortti käytetään lähes aina

STT kysyi asiaa myös satoja sekä uniikkeja että ketjuihin kuuluvia ravintoloita pyörittävältä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalta eli SOK:lta. SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan kentän ohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm sanoo, että käyttämättömien lahjakorttien osuus on erittäin pieni.

Elämyksellisyys kiinnostaa

NoHolla lahjakorttien suosio on kasvanut viime vuosina. Yhtiö ei halua kertoa tarkkoja lukuja, mutta Virlander valottaa trendiä kertomalla, että lahjakortin keskimääräinen summa on noussut vuoden 2019 jälkeen yli viidenneksellä. Keskiostos on tällä hetkellä yli sata euroa.