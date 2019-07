Katoaako käteinen? Jotkut yritykset lopettaneet jo kokonaan käteisen käytön: "Se on aika hölmöläisen hommaa”

Suomalaisten käteisen käyttö on vähentynyt koko 2000-luvun ajan, Suomen Pankin tilastoista ilmenee.

Suomen Pankki on kuitenkin linjannut, että käteisen tulisi käydä maksutapana ”kansalaisen kannalta olennaisissa palveluissa”. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi apteekkeja ja ruokakauppoja.

Osa yrityksistä on viime vuosina luopunut kokonaan käteisestä. Groom Partureilla muutos tapahtui helmikuussa. Toimitusjohtaja Sami Heinon mukaan päätös ei ole tehnyt haittaa bisnekselle. Kaikki on toistaiseksi mennyt suunnitelmien mukaisesti.

– Käteinen on tänä päivä aika hankala, kallis ja työläs maksuvaihtoehto. Meillä piti arjessa olla aina vaihtorahaa. Rahat piti hakea liikkeistä, laskea ja tehdä kirjanpito. Euronkin heitosta piti tehdä selvityksiä. Sitten setelit ja kolikot pakattiin pussiin ja vietiin yösäilöön. Se on aika hölmöläisen hommaa.

Heinon mukaan luopumispäätöksestä on tullut vain yksittäisiä kielteisiä palautteita.

– Tietysti tulee yksittäisiä tilanteita, joissa asiakas tarjoaa ensin käteistä, mutta aika monella on tänä päivänä myös maksukortti.

– Ehkä joillekin kuluttajille on muodostunut kuva siitä, että parturit mieluummin haluavat maksun käteisellä, mutta me emme ole sellainen parturiliike. Haluamme tehdä asiat oikein.

Ilmiö yleistyy ravintola-alalla

Pörssilistatun Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen kertoo, että käteisen käyttö on vähentynyt merkittävästi kaikissa yhtiön ketjuissa. Yhtiön brändejä ovat Kotipizzan lisäksi Chalupa, Social Burgerjoint, No Pizza, Tasty Market ja Kotipizza Go.