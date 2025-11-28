Mies kertoi poliisille kokevansa, että "kaikki on samaa pahaa massaa häntä vastaan".

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti kauppakeskus Ratinan edustalla Tampereella tapahtuneesta puukotuksesta. Neljä ihmistä sai vammoja heinäkuun 3. päivänä tapahtuneessa väkivallanteossa. Parikymppistä miestä syytetään muun muassa kahdesta murhan yrityksestä ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä.

Käräjäoikeuden tiedotteen mukaan mies on myöntänyt teot. Syyttäjä vaatii hänelle mielentilatutkimusta.

Vakavat vammat

Syytteen mukaan mies löi yllättäen bussipysäkillä ollutta uhria puukolla ja yritti tappaa tämän. Sen jälkeen hän löi toista uhria olkavarteen ja kylkeen. Mies yritti syytteen mukaan tappaa myös sähköpotkulautaa ottamassa olleen henkilön lyömällä tätä ainakin neljä kertaa puukolla kylkeen.

– Lisäksi (syytetty) on tehnyt ruumiillista väkivaltaa neljännelle asianomistajalle lyömällä puukolla osuen oikeaan olkavarteen, tiedotteessa sanotaan.

Poliisin mukaan puukotusten uhrit olivat 34–52-vuotiaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies. Uhrit valikoituivat poliisin mukaan sattumanvaraisesti. Kaikki neljä saivat poliisin mukaan vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Tekoväline oli poliisin mukaan tavanomainen rautakaupasta saatava niin kutsuttu timpurinpuukko.

Puukotuksen lisäksi miestä syytetään oikeudenkäynnissä myös laittomasta uhkauksesta, joka tapahtui ennen Ratinan tapahtumia.

Aiempaa rikostaustaa

Poliisi kertoi pian väkivallanteon jälkeen, että epäillylle tehdyssä alustavassa puhuttelussa tämä sanoi, ettei teolla ollut esimerkiksi rasistista tai terroristista motiivia. Mies sanoi kokevansa ”kaikkien ihmisten olevan vihollisia” ja että nämä "saavat mitä tilaavat". Miehen mielestä "kaikki on samaa pahaa massaa häntä vastaan", ja hän halusi teollaan lopettaa oman kärsimisensä, poliisi kertoi.

Syyttäjä vaatii syytetystä lausuntoa yhdistelmärangaistusta varten. Yhdistelmärangaistuksella tarkoitetaan aiemmin vakavasta rikoksesta tuomitulle määrättävää rangaistusta, jossa kokonaan vankilassa istuttavaa rangaistusta seuraa valvonta-aika.

Epäillyllä on aiempaa rikostaustaa. Hänet on aiemmin tuomittu muun muassa Tampereella tapahtuneista väkivalta- ja omaisuusrikoksista vuosina 2020–2024.