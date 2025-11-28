



Ratinan puukottaja vähätteli tekoaan – "Vois painaa villasella": Yksi asia johti verityöhön Mies osallistui oikeudenkäyntiin etänä Kylmäkosken vankilasta. Julkaistu 27 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Ratinan puukottaja kertoo hänellä olleen pidemmän aikaa erilaisia ajatuksia väkivallantekojen tekemisestä. Hän kertoi taustalla olleen pettymiset ihmisiin. Yksi tapahtuma oli kuitenkin ratkaiseva ja johti veritekoon Tampereen keskustassa. Ratinan puukotuksesta syytetty mies kertoi, että hänellä ei ole pitkään aikaan ollut kavereita ja kuvaili ajautuneensa yksinäisyyteen. Hän kertoi hänellä olleen paljon huonoja ihmissuhdekokemuksia, joiden tuloksena hän ei luottanut ihmisiin. Ensimmäisessä kuulustelussa mies kertoi myös, että hänellä oli tunne, että hänen pitää tehdä jotain, ennen kun joku muu tappaa hänet. Hän kuvaili tunnetta "helvetin ahdistavaksi". – Se on vihollinen niin kuin kaikki muutkin. Kaikki kyttää ja kaikki, aina auto ajaa ohi, hän kertoi poliisille. Hän kertoi kaikkien ihmisten olevan "samaa massaa", joka kyttää ja pilkkaa häntä. – Mieluummin mä ensin teen jotain sitten kerran, hän sanoi. Myöhemmissä kuulusteluissa hän totesi, että oli vielä ensimmäisen kuulustelun aikana niin sekaisin lääkkeistä, että lausunnon voisi "heittää roskiin". Lue myös: Ratinan puukottaja: Oli vain yksi ihmisryhmä, jota hän ei halunnut satuttaa Joukkomurhat olivat ajatuksissa jo kouluaikoina Myöhemmin kuulusteluissa hän kertoi, että hänellä on vuosia ollut vaihtelevasti joukkomurha-ajatuksia. – Ekan kerran tuli jo kouluaikana kiusaamisen takia, mutta sit myöhemmin ne väisty, ku sain kavereita. Mut nyt ku jäi taas yksin, ne voimistu, mies kertoi. Hän kertoi myös lueskelleensa paljon muun muassa kouluampumisista. Vaikka hänellä oli joitain vuosia sitten ollut toive saada jostain kivääri, hän kiisti, että hänellä olisi ollut ajatus kopioida kouluampumisia mitenkään. – Enkä mitään typerää manifestia julkassu, hän totesi kuulustelijalle. Hän sen sijaan kertoi, että pystyi samaistumaan koulusurmien tekijöihin.





– Kokemuksiin ja ajatuksiin ihmisistä ja joitain kohdeltu päin vittuu, hän kuvaili samaistumisen syitä.

– Ja sit se viha leviää kaikkialle.

Puhelimen vieminen "oli viimeinen niitti"

Vaikka ajatuksia väkivallanteoista ja ihmisvihasta oli ollut useamman kerran, mies kertoi vasta puukotusta edeltävänä päivänä tapahtuneen takaiskun johtaneen päätökseen väkivallanteosta.

Mies kertoi, että henkilö, jota on oli pitänyt kaverinaan, oli varastanut häneltä puhelimen ja samalla viimeiset lääkkeet ja rahat. Mies kertoi suuttuneensa, ja aiempien ajatusten ihmisvihasta ja pettymyksistä voimistuneen.

– Ehkä se oli pienellä liekillä se ajatus kyteny aina siellä, mutta toi nyt se roihahti sen jälkeen.

– Silloin mä päätin, että nyt riitti, saatana.

Hän kertoi alkaneensa uskoa, että kaikki ovat samanlaisia epäluotettavia ihmisiä.

– Sitten mä luovutin ja… Mikä siinä on, ku jokanen ihminen, kenen kanssa mä oon, niin pettää lopulta, mies kuvaili tuntojaan.

– Se oli viimenen niitti.

Vaikka ajatuksia oli väkivallanteosta oli ollut pidemmän aikaa, oli päätös kuitenkin syntynyt vasta tekopäivän aamuna.

Hän kertoo kokeneensa, ettei hänellä ole mitään menetettävää. Samalla hän tunsi vihaa ja turhautumista ihmisiä kohtaan.

– Mä uskoin, että neki on samaa pahaa massaa.

"En oo kuullu semmosta eläimellistä kirkuntaa ikinä"

Miehen muistikuvat varsinaisesta teosta olivat sekavat ja hän muisti kaiken tapahtuneen nopeasti.

– Ihmiset lähti juoksemaan ja mä en oo kuullu semmosta eläimellistä kirkuntaa ikinä, hän kuvaili.

Omaa toimintaansakaan hän ei pitänyt järin johdonmukaisena.

– Kait sitä menee sekavaan mielentilaan, ku puukottaa ihmistä, hän kommentoi.

Poliisi saapui nopeasti paikalle ja otti miehen kiinni. Tämä kertoi pettymyksestään puukotustilanteen jälkeen, koska tilanne oli niin nopeasti ohitse.

– Tarkotus oli haavottaa niin monta ku mahdollista. Mutta jos joku on kuollu, nii se on extraa sitten.

Puukottaja: Eniten tapahtuneesta harmittaa puhelimen varastaminen

Mitään viestiä uhreille hänellä ei kuulustelujen mukaan ollut. Hän totesi, että sellainen olisi tekopyhää puukottamisen jälkeen.

Heinäkuisissa kuulusteluissa mieheltä kysyttiin, katuuko mies tekemäänsä. Tuolloin miestä ei kertomansa mukaan kaduttanut.

– Jossain vaiheessa kadutti, että sai vaan neljä. Eli liian vähän.

– Mutta, tota, ei enää. Se on nyt tehty, ei sille voi mitään.

– Eniten mikä mua tässä nyt, ku on joutunu kiinni olemaan, niin mua on harmittanu eniten toi, ku se, että multa varastettiin puhelin. Että varmaan hankkia uuet pankkitunnukset ja kaikki, mies totesi samoissa kuulusteluissa.

" Kyllä tää vois painaa villasella koko homman"

Myöhemmissä haastatteluissa mies kertoi teon alkaneen jo jonkin verran kaduttamaan.

– Jos ei ois nii impulsiivinen, nii ois jääny varmaan tekemättä. Tarkotan sitä laukasijaa juuri, että jos ois selvittäny sen homman ja rauhottunu. Niin…

Häntä harmitti se, että tulee menettämään vapautensa pitkäksi aikaa. Tämä harmitti, vaikka "en mä näköjään pärjää siivillä kuitenkaan".

Uhrin osalta hän totesi, että häntä kaduttaa "hieman ehkä" ja oli hyvä, että he selvisivät teosta hengissä.

– Kait se oli ihan sama, hän kuitenkin kommentoi sitä, että olisiko halunnut uhrien kuolevan.

– Ristiriitasia ajatuksia paljon, hän totesi kysymykseen siitä, onko hän pettynyt teon kokoluokkaan.

– Vähäseksi jäi koko teko, että kyllä tää vois painaa villasella koko homman, hän sanoi kuulustelijalle.

