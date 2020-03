Raskaana ollut yritti päästä eroon ludeongelmasta saunottamalla vaatteitaan – sitten kuului kolahdus ja saunasta lyövät lieskat veivät naisen oikeuden eteen

Lähes 96 000 euron tuhot

– Käräjäoikeus toteaa, että [naisella] on ollut huonoa onnea, kun hän on viimeisillään raskaana ollessaan muuttanut asuntoon, jossa on ollut ludeongelma. Käräjäoikeus pitää sinänsä ymmärrettävänä, että [nainen] oli pyrkinyt hoitamaan ongelman ennen lapsen syntymää. [Nainen] on kuitenkin päätynyt torjumaan luteita tavalla, joka on sisältänyt kielletyn riskin ottamisen, tuomiossa todetaan.