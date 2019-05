Tupakointi vuoteessa maksoi miehelle noin 45 000 euroa – aiheutti röyhyttelyllään Salossa vuonna 2014 pahan rivitalopalon

Oikeus: Tupakoinnin vaarat yleisesti tiedossa

– On yleisesti tiedossa, että tupakointi vuoteessa aiheuttaa palon vaaraa, joka tässä tapauksessa on myös konkretisoitunut. Ryhtyessään sytyttämään savuketta vuoteessa ja laskettuaan savukkeen tai sytyttimen vuoteen päälle, vastaaja on ottanut riskin tulipalon syttymisestä.