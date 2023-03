Raskaana olevan Therese Johaugin ratkaisu herätti huomiota – "Siitä on monia ennakkoluuloja"

Johaugin laskettuun aikaan on vielä kaksi kuukautta. Uransa viime vuonna päättänyt 34-vuotias norjalainen kertoi, että hän ei ole koskaan ollut näin huonossa kunnossa. Johaug harjoittelee silti vieläkin paljon.

– Raskaana harjoittelemisesta on monia ennakkoluuloja, mutta et ole kipeä silloin, kun odotat lasta. Sinun täytyy olla hienovarainen ja noudattaa kaikkia ohjeistuksia. Pitää kuitenkin muistaa, että olen eri tilanteessa kuin muut. Olen harjoitellut niin monta vuotta ja minulla on täysin eri lähtökohta kuin monilla muilla, Johaug sanoi.