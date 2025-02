Perussuomalaiset perustelee, miksi Pekka Kataja erotettiin: "Hän on menneisyyden mies"

"Pekka Kataja on menneisyyden mies, joka elää ja toimii tavalla, joka ei sovellu aikaan, jossa kunnioitetaan toista eikä solvata henkilöitä väärin perustein", puolue kuvailee oikeudelle toimitetussa kirjallisessa vastauksessa.

Perussuomalaiset perustelee pitkäaikaisen puolueaktiivi Pekka Katajan erottamista puolueesta yhdenvertaisuudella, syrjimättömyydellä sekä Katajan puolueelle vahingollisella toiminnalla.

Tämä käy ilmi puolueen Helsingin käräjäoikeudelle jättämästä vastauksesta Katajan kanteeseen, jossa tämä vaati erottamispäätöksensä mitätöintiä. Käräjäoikeuden päätöksellä Katajan erottamispäätös pistettiin noin kuukausi sitten jäihin eli päätöksen täytäntöönpano kiellettiin.

Aiemmin puolue on ollut vaitonainen Katajan erottamisen syistä. Käräjäoikeudelle toimitetusta vastauksesta tarkemmat syyt erottamiselle käyvät kuitenkin ilmi.

Puolueen ja Katajan välinen erimielisyys liittyy asiakirjojen perusteella Katajan esittämiin kommentteihin puolueen varapuheenjohtajasta, europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysestä.

Viime viikolla käräjäoikeudelle toimitetussa kirjallisessa vastauksessa puolue kertoo Katajan erottamisen syyksi tämän puoluetta vahingoittavan toiminnan.

Seitsemäs pykälä

Kun Kataja viime syyskuussa erotettiin puolueesta, eron syyksi kerrottiin puolueen sääntöjen seitsemäs pykälä, mutta ei tarkennettu sen koommin, mihin pykälän kahdeksasta kohdasta erottaminen perustui.

Oikeudelle toimitetussa vastauksessa Katajan "moitteenvaraiseksi toiminnaksi" kuvataan muun muassa tämän julkisesti esittämät väitteet Tynkkysestä. Puolueen mukaan Kataja väitti sosiaalisessa mediassa, että Tynkkynen olisi vaikuttanut puolueen ehdokasasetteluun eurovaaleissa omassa intressissään. Puolueen mukaan väite on herjaava, valheellinen ja sillä mustamaalataan puoluejohtoa.

Vastauksessa mainitaan myös se, että Kataja herjasi Tynkkysen seksuaalista suuntautumista kommentillaan siitä, kuinka "vain heteromiehillä on oikeus käyttää pukua".

– Pekka Kataja esittää puoluejohdosta valheellisen väitteen, jota hän edelleen koristelee syrjivällä ja Sebastian Tynkkysen henkilöä loukkaavalla vastenmielisellä homofobisella heitolla, vastauksessa sanotaan.

Viittaus hallituksen rasismitiedonantoon

Vastauksessa kirjoitetaan perussuomalaisten olevan puolueena sitoutunut hallituksessa syrjimättömyyden edistämiseen. Vastaukseen on liitetty lainaus hallituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotiedonannosta. Kyse on tiedonannosta, jonka taustalla olivat perussuomalaisiin ministereihin liittyneet rasismikohut kesällä 2023.

– Syrjimättömyyden periaate kumpuaa Suomen perustuslaista ja se on kirjattu oikeusjärjestyksen ytimeen. - - Herjaava valheellinen hyökkäys puolueen puheenjohtajistoa vastaan on ehkä yksi vakavimmista tavoista pyrkiä vahingoittamaan puoluetta ja toimia vastoin niitä periaatteita, joihin puolue on sitoutunut, vastauksessa lausutaan.

Puolue sanoo, että yhdistyksellä on merkittävä autonomia tulkita omia sääntöjään ja järjestää toimintansa haluamallaan tavalla, eikä sen tarvitse "sietää sen toimintaa vahingoittavaa menettelyä".

– Pekka Kataja on menneisyyden mies, joka elää ja toimii tavalla, joka ei sovellu aikaan, jossa kunnioitetaan toista eikä solvata henkilöitä väärin perustein. Pekka Katajan asema ja hänen puolueen toimintaan ja sen johtohenkilöihin esittämät valheelliset väitteet ovat selkeästi niin vakavia puolueen intressin loukkauksia, että peruste erottamiselle on selvä.

Kataja epäilee syyksi kostoa

Yhdenvertaisuuteen viittaa myös Kataja käräjäoikeudelle 10. tammikuuta jättämässään hakemuksessa. Hän katsoo erottamispäätöksensä olevan laiton ja kiistää, että olisi millään tavalla vahingoittanut puoluetta.

Kataja viittaa hakemuksessaan "sivistysvaltion keskeiseen arvoon" eli yhdenvertaisuuteen. Hän katsoo, että hänen osallistumistaan puolueen toimintaan rajoitetaan tavalla, joka ei ole millään asiaperusteella oikeutettua.

Hakemuksessaan hän sanoo, että on perusteltua tarkastella perussuomalaisten jäsenten käyttäytymistä yhteiskunnallisissa yhteyksissä ja niiden oikeudellista merkitystä "puoluetta mahdollisesti vahingoittavan menettelyn suhteen".

– Julkisuudessa on kerrottu, että useita perussuomalaisia henkilöitä on tuomittu oikeudessa mm. kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Myöskään erittäin ankara kritiikki valtakunnansyyttäjävirastoa ja asianajoliittoa kohtaan ei ole tulkittu puoluetta vahingoittavaksi menettelyksi, Kataja kirjoittaa.

Kataja sanoo hakemuksessaan, ettei puoluehallitus tai puolueen johto ole vieläkään suostunut kertomaan hänelle erottamisensa perusteluja.

– Pekka Katajan perusteltu näkemys on, että hänen puolueesta erottaminen on tehty kostona siitä, että hän on lähettänyt sisäisiä viestejä kentän mielialoista ennen katastrofiin päättyneitä eurovaaleja suoraan puolueen puheenjohtaja Riikka Purralle, puoluesihteeri Harri Vuorenpäälle ja puoluehallituksen keskisuomalaiselle jäsenelle Janne Luoma-aholle, hakemuksessa kirjoitetaan.

Näin tapahtumat etenivät

Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Katajan puolueesta marraskuussa 2024.

Asiakirjoista käy ilmi, että puoluesihteeri Vuorenpää lähetti Katajalle syyskuussa 2024 selvityspyynnön, jossa häntä pyydettiin selittämään sosiaalisessa mediassa esittämiään kommentteja. Kommentit liittyivät muun muassa Sebastian Tynkkyseen ja siihen, kuinka meppinä vuosina 2019–2024 toiminut Teuvo Hakkarainen jätettiin pois perussuomalaisten eurovaalilistoilta vuoden 2024 eurovaalien alla.

Lisäksi Katajaa pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko hän kommenteissaan "käyttänyt epäasiallista kieltä liittyen kyseisen henkilön (Tynkkynen) vaatetukseen ja seksuaaliseen suuntaukseen".

Puolueen käräjäoikeudelle toimittamaan vastaukseen on liitetty kuvakaappaus Katajan somekommenteista, joissa hän muun muassa kirjoittaa "käytä sinulle sopivaa hametta".

Kataja jätti tammikuussa 2025 Helsingin käräjäoikeuteen hakemuksen, jossa vaati erottamispäätöksensä mitätöintiä. Käräjäoikeus kielsi erottamispäätöksen täytäntöönpanon. Määräys on voimassa, kunnes oikeus ratkaisee asian.

Keskisuomalainen kertoi tiistaina, että Kataja pyrkii perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa ja että hän aikoo asettua ehdokkaaksi myös tulevissa kunta- ja aluevaaleissa.

Kataja on ollut perussuomalaisten jäsen vuodesta 2007. Hän toimii Jämsän kaupunginvaltuutettuna.

Kataja nousi valtakunnallisesti tunnetuksi häneen kesällä 2020 kohdistuneen murhayrityksen vuoksi.

Oikeus hylkäsi syytteet murhan yrityksestä

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi keskiviikkona 44-vuotiaan miehen syytteen avunannosta perussuomalaisten Keski-Suomen piirin silloisen vaalipäällikön Katajan murhan yritykseen kesällä 2020.

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi syytteen, mutta hovioikeus tuomitsi Juha Kalevi Lindroosin vankeuteen kuudeksi vuodeksi murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

KKO:n mukaan Lindroos luovutti autonsa Katajaa pahoinpidelleille, tuntemattomaksi jääneille ihmisille ja käsitteli postipakettia, jota käytettiin harhautuksena Katajan asuntoon pääsemiseksi.

Juttua täydennetty ja otsikkoa päivitetty kello 13.59.

