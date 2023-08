Rasisminvastaiset toimet vaikea pala hallitukselle: "Tilanne on kuin matkassa olisi kolme vegaania ja yksi makkaran syönnillä maineensa hankkinut"

MTV Uutisten politiikan toimittajan Alec Neihumin mukaan hallituksella on haasteita löytää yhteistä linjaa rasisminvastaisiin toimiin.

– Tilanne on kuin jos olisit menossa mökkireissulle ja matkassa on kolme vegaania ja yksi makkaran syönnillä maineensa hankkinut. Yritäpä siinä kasata yhteistä ruokalistaa, Neihum sanoo.

Neihumin mukaan perussuomalaisilla on muihin hallituspuolueihin verrattuna erilainen asennoituminen siihen, millaiset rasisminvastaiset toimet ovat järkeviä.

– Ehkä he tekevät jotain lisääkin ja antavat sille jotain rahoitusta, josta on nyt kova tappelu, Ristamäki sanoo.

Rasisminvastaisten toimien budjetti on toistaiseksi kysymysmerkki. Ristamäen mukaan valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on ehdottanut budjetiksi yhdestä kymmenen miljoonaa euroa. RKP haluaisi rasisminvastaiseen työhön enemmän rahaa.

– He varmasti pyrkivät osoittamaan, että hallitus tekee paljon enemmän nyt näitä toimia kuin Sanna Marinin hallitus, joka kylläkin teki sen ohjelman, mutta ei laittanut siihen rahaa, Ristamäki arvioi.

Tavoitteena pitää hallitus koossa

Hallitus antaa syysistuntokauden alussa tiedonannon ja toimenpideohjelman rasismin kitkemiseksi. Neihumin mukaan sen tarkoituksena on mahdollistaa hallituksen pysyminen kasassa.

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson toteaa, että hallituksen on tämän jälkeen päästävä jatkamaan muuta työskentelyä.

– Nyt kun tullaan lomilta, niin siellä odottaa moni asia, joita on pakko ryhtyä hoitamaan. Mitä nopeammin he saavat asiallisen paperin ulos, sitä nopeammin tämä tilanne hyytyy, ja se on myös hallituksen etu, Pettersson sanoo.