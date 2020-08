Rap-muusikkoa epäillään lähisukulaisen murhasta – MTV:n tiedot: Käytti isänsä surmaamisessa miekkaa

Poliisi kertoi tiedotteessaan, että teon kulku on saatu selvitettyä varsin kattavasti, ja epäilty on edesauttanut asian selvittämistä ja ollut halukas asian selvittämiseen. Selvittäminen liittyy muun muassa siihen, mitä välinettä on missäkin teon vaiheessa käytetty ja millaisia motiiveja teon taustalla on.