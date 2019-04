Poliisilla epäily Lahden murhan laukaisseesta syystä – ”Onneton kahden henkilön tragedia”

Ulkopuolinen ilmoitti tapahtuneesta poliisille

Poliisilla on tässä vaiheessa useita henkilöitä kuulustelematta, minkä takia poliisi ei halua tarkemmin kuvailla tehtyjä havaintoja tai sitä, miten epäilty on niitä kuulusteluissa kommentoinut. Hän kertoo kuitenkin, että poliisilla on tutkinnassa käsitys siitä mitkä seikat ovat johtaneet henkirikokseen, niin sanottu ”punainen lanka”.