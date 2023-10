Rap-artisti Yeboyahin äiti menehtyi syöpään: "Olisin sairastumisen aikaan kaivannut enemmän vertaistukea"

– Olisin kaivannut enemmän vertaistukea. Tuntui, että syöpää on todella paljon. Ihmiset, joita se ei ole koskettanut, eivät ihan ymmärrä, minkälaista sen kanssa eläminen on, Yeboyah kertoi.

– Äitini ei joutunut näkemään minun lähtemistäni. Se on luonnollisempaa näin päin. Yksi asia, mikä on helpottanut käsittelemistä, on se, että meillä oli niin upea elämä yhdessä äidin kanssa: matkusteltiin, ja hän oli upea tyyppi. Elimme täysillä elämää. Äiti opetti, miten laitetaan kasvimaata ja teimme yhdessä taideprojekteja. On vain lämpöä, kun muistelen meidän yhteistä elämäämme, Yeboyah kertoi.