Isaac Sene ylistää kokemuksensa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa yhdessä Kastanja Rauhalan kanssa olleen hänelle monella tapaa käänteentekevä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 17. tuotantokausi tuli päätökseensä sunnuntaina 24. marraskuuta finaalilähetyksen myötä. Kisan voittivat Linnea Leino ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä, toiseksi sijoittuivat Isaac Sene ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala, kolmanneksi Bess ja Marko Keränen.

Isaac Sene ja Kastanja Rauhala kertoivat tiistaiaamuna 26. marraskuuta Huomenta Suomessa hopeajuhlien sujuneen hyvin. Viikko startattiin sen sijaan kaiken antaneena, jokseenkin väsyneissäkin tunnelmissa.

– Oli niin väsynyt, ettei ehtinyt sillä lailla ajatella mitään. Toki naureskelin jollekin finaalilähetykselle vähän ja sille, että nyt se on sitten oikeasti tanssittu, Sene mietti.

– Kyllä minusta tuntuu, että tässä kestää muutamia päiviä, että oikeasti sitten vasta hiffaa sen, ettei enää mennäkään sinne treenikselle joka päivä, Rauhala komppasi.

Finaalipäivä oli tähtiparin mukaan ikimuistoinen. Semifinaalissa Senen mukaan oli ilmassa jonkin asteista kireyttä, sillä parien tahto päästä kisassa loppuun asti oli kova. Finaalissa tunnelma oli vapautuneempi.

Lopputulos oli äärimmäisen täpärä, sillä Senen ja Rauhalan ja kisan voittaneiden Leinon ja Heikkilän välillä oli katsojaäänissä vain hiuksenhieno ero.

– Aika jännittävä tilanne, että oli oikeasti noin lähellä se voitto. Mutta meillä oli tosi hyvä fiilis joka tapauksessa tuosta sijoituksesta. Nautimme siitä ja ihmiset selkeästi tykkäsivät meistä tosi paljon, niin se oli ihanaa, Rauhala arvioi.

Lopullisella sijoituksella ei Senen mukaan ollut hänelle itselleen juuri merkitystä. Hän kokee tähtiparin olleen voittajia jo siinä, että he ylsivät ohjelman finaaliin. Hänelle isoin palkinto on ollut se vastaanotto, jonka hän on saanut ihmisiltä pitkin syksyä.

– Sai tehtyä semmoisen vaikutuksen ihmisiin, että oikeasti tässä koko syksyn aikana ihmiset ovat tulleet tuolla kaupungilla puhumaan silleen, että te tanssitte niin upeasti ja teitä on niin ihanaa katsoa, Sene kertoi.

TTK:n finaalilähetyksessä Sene hehkutti kulunutta syksyä myös sen takia, että ohjelmassa mukana oleminen sai hänet sanojensa mukaan rakastumaan uudelleen show-bisnekseen, johon hänellä oli kertomansa mukaan ollut jo tovin vaikea suhde.

Huomenta Suomessa artisti avasi ajatuksiaan asian suhteen.

– Tuo musamaailma tuntui vaan jotenkin tosi ummehtuneelle. Jotenkin tulee painetta tehdä tietynlaisia juttuja tosi paljon, jotta pystyy menestymään. Ja on myös pakko menestyä, jotta saa niitä keikkoja, joita rakastaa tehdä. Helposti tulee semmoista suorittamista, että menestys edellä tehdään taidetta, joka on aika silleen haastavaa välillä.

– Tuntuu, että tässä pystyi näyttämään sitä omaa sielua, koska oli jotenkin niin haavoittuvaisessa asemassa. Tämä on uusi juttu, eikä minulla ole tässä mitään egoa, että olisin tässä jotenkin hyvä, vaan se lähtöasetelma on se, etten osaa mitään, ja opeta minulle. Niin se jotenkin, että pystyi onnistumaan tämmöisessä asiassa noinkin hyvin, loi tosi paljon itsevarmuutta. Ja että ihmiset tulevat kehumaan vaikka minun persoonaani, sehän se on loppupeleissä se tärkein juttu, että mitä edustaa ihmisenä.

Uuden oppiminen viikkon toisensa jälkeen inspiroi Senea valtavasti. Uutta virtaa on tullut myös omaan työhön, ja Sene julkaisi syksyn aikana kaksi uutta singleä, joista tuoreempi, yhteistyössä artisti Turistin kanssa tehty Ympyrää näki päivänvalon finaaliviikolla. Senen uuden musiikkivideon näet täältä.

Kappaleen musiikkivideolla nähdään myös TTK-katsojille tuttuja elementtejä sekä kasvoja, sillä siinä tanssivat Senen ja Rauhalan lisäksi muun muassa tähtiopettajat Mikko Matikka ja Liisa Setälä.

– Olen tosi kiitollinen tanssille ja TTK:lle kaikesta. Ja tietysti Kassulle, mutta se on tietysti itsestäänselvyys.

Isaac Sene ja Kastanja Rauhala saivat myös TTK-tuomareilta kauden ajan kehuja siitä, kuinka sopiva tanssipari he olivat yhdessä.

Senen ja Rauhalan poikkeuksellinen kemia laitettiin merkille useaan otteeseen pitkin TTK-kautta. Heistä on tullut toisilleen hyvin tärkeät ystävät.

– Yleensäkin kun löydät uusia ihmisiä, ketä arvostat, niin sano yks parempi asia tässä elämässä, Sene totesi.

– Tämä on ollut ihan huikea reissu senkin takia, että olemme päässeet tekemään tätä yhdessä. Kyllä Isaacista on tullut tosi tärkeä tietenkin, kuten olen sanonut. Isaac on tosi upea ihminen ja maailmassa pitäisi olla enemmän Isaacin kaltaisia henkilöitä. Olen tosi etuoikeutettu, että olen saanut sinun kanssasi tehdä tätä, Rauhala jatkoi.

– Ja samoin sinun kaltaisia ihmisiä pitäisi olla tässä maailmassa enemmän, Sene summasi.

Alta näet Isaac Senen ja Kastanja Rauhalan Tanssii Tähtien Kanssa -finaalin tanssit.

3:25

Isaac & Kastanja – IHMEPERHE

3:33

Isaac & Kastanja – Codigo de barra

4:08

Isaac & Kastanja – Hey ya!