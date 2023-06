Rap-artisti Yeboyah vaihtaa nimeään – äidin kuolema muutti identiteettiä: "Valitsin nimen, joka on sukupuolineutraali"

View this post on Instagram

–Kaipaan häntä joka päivä, mutta olen niin kiitollinen, että saan edelleen hänen opastusta täällä maan päällä. Kulunut vuosi on muuttanut kaiken minulle. Olen ottanut suuria askeleita paranemismatkallani ja se on vaatinut esimerkiksi poissaoloa sosiaalisesta mediasta.

– Nykyään voin sanoa, että olen onnellisempi kuin koskaan ja ne, jotka käyvät läpi haastavia aikoja, tietävät, että syvästä masennuksesta, työuupumuksesta ja traumasta on mahdollista parantua.

– Koska koko identiteettini on muuttunut, päätin ottaa uuden nimen, joka resonoi sen kanssa, kuka olen tänään. Taiteilijanimeni Yeboyah pysyy samana. Minulla on vapaus luoda itseni tämän elämän aikana ja valitsin nimen, joka on sukupuolineutraali ja antaa minulle mahdollisuuden olla aidoin versio itsestäni. Koko sydämestäni, Amare, Yeboyah päättää kirjoituksensa.