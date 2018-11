Läheisen itsemurha muutti elämän pysyvästi – tänään ystävät soittavat neljä vuotta sitten kuolleen Mikon muistolle: "Koskaan ei voi tietää, mitä toisen elämässä on meneillään"

”Wake me, this can’t be real, am I awake”, Ida Kangasniemi, 25, laulaa bändinsä Bad Signalin tuoreimmalla kappaleella. Kappale Wake Me on tehty hänen ystävänsä Mikon muistoksi ja se on Kangasniemen henkilökohtainen kuvaus epäuskoisesta ja jopa painajaismaisesta tunteesta, jonka läheisen itsemurha jättää surevaan.