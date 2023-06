Rantabaari-tähti Jarno Jussila muuttaa Helsingin hälystä Karjaan rauhaan – edessä järjettömän kokoinen remontti

– En voi pysty painottamaan sitä enempää, miten hyviä tyyppejä täällä on töissä. Ihan sairaan kivaa tehdä töitä. Talon porukka on työskennellyt yhdessä jo pitkään, ja sitten pääsee osaksi sitä perhettä. On tervetullut olo. Viestintä ja asioiden tekemisen tapa on niin auttava, Jussila kertoi MTV Uutisille.