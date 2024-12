Näyttelijä Venla Wallenius hyppäsi Rantabaarin kuudennella kaudella ensi kertaa Imatran saappaisiin.

Näyttelijä Venla Wallenius nähdään ensi kertaa Rantabaarissa sarjan kuudennella kaudella.

– Tosi kivaa ja jännittävääkin. Koko ajan tottuu enemmän ja enemmän uusiin kuvioihin ja jännittää vähemmän. Olen näytellyt tavallaan aina, lapsesta asti. Valmistuin puolitoista vuotta sitten näyttelijäntyön maisteriksi. Olen tehnyt tähän asti enemmän teatteria kuin kamerajuttuja, Wallenius kertoi MTV Uutisille sarjan kuvauksissa.

Rantabaarin koekuvauksissa näyttelijä kävi kolme kertaa. Ensin hän näytteli yksin, sitten muiden hakijoiden kanssa ja lopuksi vielä sarjassa näyttelevän ihmisen kanssa.

Wallenius näyttelee sarjassa Imatraa, joka saapuu kaksosveljensä Ilarin kanssa Helsinkiin töihin ja tutustuu paljon uusiin ihmisiin.

– Imatra on optimistinen taivaanrannan maalari, tunnistan sellaisesta idealistista myös itseäni. Molemmilla toisinaan puhe kulkee nopeammin kuin aivot. Minulla on kuitenkin enemmän harkitsevaisuutta kuin Imatralla. Imatra on uteliaampi kuin minä ja todella kiinnostunut kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu.

Koti-ikävän helpotusta dokumentilla

Wallenius opiskeli Barcelonassa teatteritaidetta vuosina 2021–2022. Opiskelu oli monipuolista, ja hän oppi paljon.

– Siellä oli kansainvälinen meininki, kun oli paljon eri maista opettajia. Suoritin vuoden kestävät maisteriopinnot Sitgesissä, joka on noin 40 kilometriä Barcelonasta alaspäin. Opetus oli englanniksi, mutta opettelin myös hiukan espanjaa Duolingolla, Wallenius muisteli

– Paras muisto tuosta reissusta on Välimeri: kotoani oli neljä minuuttia matkaa rannalle. Kävin siellä monta kertaa viikossa. Rakastin sitä merta, hän jatkoi.

Vuoden aikana ehti tulla kova koti-ikävä, jota Wallenius helpotti kotiin soittelun lisäksi hauskalla tavalla.

– Yle Areenassa oli ihana Sadan vuoden sankarit -dokumentti, joka kertoo suomalaisista mummoista ja papoista, niin katselin sitä. Se iski tosin koti-ikävässä aika arkaan paikkaan. Isotätinikin oli siinä mukana.

Unelmarooli voisi olla Walleniukselle sellainen, jossa hän näyttelisi jotakin hurjaa hahmoa, joka ratsastaa hevosella ja ampuu jousipyssyllä.

– En tosin osaa kumpaakaan, mutta ehkä voisin opetella. Haluaisin myös, että Suomessa tehtäisiin Frozen-musikaali, ja saisin olla Anna, Wallenius kertoi.

Venla Wallenius on hurahtanut hyvin aktiivisesti keramiikkaan. Videolla hän kertoo, mikä on hänen isoin keramiikkatyönsä.

Rantabaari on katsottavissa MTV Katsomossa.