Ranskassa paljastui kauhujen vanhainkoti: Hoitajat kertovat järkyttävistä epäkohdista, koronaan kuolleet jätetty vain lojumaan: "Osa ruumiista makaa lattialla pussissa"

Pariisin kaupungin alaisuudessa toimivan hoivakodin hoitajat paljastavat Reutersin haastattelussa, kuinka koronavirukseen kuolleita vanhuksia on muun muassa jätetty huoneisiinsa mätänemään. Hoivakodin käytävillä leijailee kalman haju.

– Meillä on ollut 30 kuolintapausta koronavirusepidemian puhkemisen jälkeen. Meillä on yhä viisi tai kuusi koronavirustartuntaa.

Hoitaja kertoo, kuinka asukkaiden hoitamisesta on tullut muutenkin vaikeaa. Vanhusten muiden terveysongelmien hoitoon ei riitä aikaa eikä resursseja. Kaikki huomio on kohdistettu koronaviruspotilaiden hoitoon.

– Se on järkyttävää. Ajattelemme omia vanhempiamme toisissa hoivakodeissa, emmekä todellakaan hyväksyisi sitä, että oma isä makaisi neljä päivää makuuhuoneessa kuolleena, toteaa hoitaja.

Kaupunki tietoinen hoivakodin oloista

Kaupungintalon viestintävastaava toteaa myös, että heillä on tiedossa tapauksia, jossa ruumiita on jätetty huoneisiin. Hänen mukaan välittömiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.