Ranskassa poliittiset jännitteet jatkuivat keskiviikkona.

Ranskan sisäministeriön mukaan noin 175 000 ihmistä ympäri Ranskaa otti osaa Pysäytetään kaikki -protestitapahtumaan eilen.

Protestoijia Bordeaux'ssa keskiviikkona. Kyltissä lukee suomeksi "Elämämme ovat arvokkaampia kuin tulosi".AFP / Lehtikuva

Protestissa vastustettiin muun muassa esityksiä kahden pyhäpäivän muuttamisesta työpäiviksi, terveydenhuollon säästöohjelmaa ja eläkkeiden korotuksien jäädytystä.

Poliisi otti noin 500 ihmistä kiinni protesteissa.

Protestit ovat näkyneet muun muassa tiesulkuina sekä mielenilmauksina esimerkiksi kouluissa ja juna-asemilla.

Ympäri Ranskaa 80 000 poliisia on jalkautettu valvomaan protesteja ja estämään mahdollisia tuhotöitä.

MTV Uutisten toimittaja Kira Poutanen kertoo Pariisista, että pääkaupungissa metroliikenne on sujunut suhteellisen hyvin, mutta esimerkiksi kehäteillä on ollut sulkuja ja niiden seurauksena on tehty myös paljon pidätyksiä.

Tämä taustalla

Protestien taustalla on edellisen pääministeri Francois Bayroun ilmoittamat noin 44 miljardin euron julkiset säästöt ja muun muassa ehdotus kahden yleisen vapaapäivän poistamisesta.

– On selvä, että nyt ei tiedetä, mihin ollaan menossa, tilanne on monimutkainen. Ihmiset ovat vihaisia, mutta myös avuttomia tilanteen edessä. Olemme huolissamme ja protestin tarkoitus on myös kertoa huolemme, sanoi André Normand.

Keskustalaisen Bayroun hallitus kaatui odotetusti maanantaina.



1:44 Katso tästä Bayrounin häviäminen luottamusäänestyksessä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron nimitti uudeksi pääministeriksi entisen puolustusministerin, keskustaoikeistolaisen Sebastien LeCornun.

Hänellä on edeltäjiensä tapaan erittäin haastava tehtävä pirstaleisen parlamentin kanssa, sillä parlamentissa yhdelläkään poliittisella ryhmittymällä ei ole selkeää enemmistöä.

Ranskassa ei olla totuttu koalitiohallituksiin ja monet vaativatkin jo uusien parlamenttivaalien järjestämistä, ja jopa presidentti Macronin eroa.