Torstaina lakot sulkivat apteekkeja ja kouluja.
Ranskassa on käynnissä maanlaajuisia mielenosoituksia ja lakkoja, joissa vastustetaan hallituksen suunnittelemia leikkauksia. Maan sisäministerin mukaan noin 300 mielenosoittajaa on otettu torstain aikana kiinni ja yli 20 poliisia on loukkaantunut.
Iltapäivällä maan sisäministeriö arvioi protestien edenneen odotettua rauhallisemmin. Illalla mielenosoituksiin arvioitiin osallistuneen eri puolilla Ranskaa arviolta jo 500 000 ihmistä. Ammattiyhdistysliikkeen mukaan protestoijia oli yli miljoona.
Levottomuuksiin on varauduttu yli 80 000 poliisin voimin. Pariisissa poliisi kehotti keskustan kauppoja pitämään ovensa suljettuina lakkoilijoiden ja mielenosoittajien joukossa mahdollisesti liikkuvien ryöstelijöiden ja mellakoitsijoiden varalta.
Pariisissa ja Marseillessa poliisi muun muassa käytti kyynelkaasua hajauttaakseen liian varhain aloitettuja mielenosoituksia. Satunnaisesta väkivallasta on raportoitu sekä poliisin että mielenosoittajien puolelta.
Päivän aikana lakot muun muassa sulkivat apteekkeja ja kouluja sekä vaikuttivat joukkoliikenteeseen. Esimerkiksi Pariisin metrossa vain muutama automatisoitu linja liikennöi.
Macronin kannatus ennätyksellisen alhaalla
Suuria protesteja nähtiin viimeksi viime viikon keskiviikkona, kun lähes 200 000 ihmistä osoitti mieltään eri puolilla Ranskaa.
Torstain mielenilmauksista odotettiin suurimpia ammattiyhdistysjohtoisia protesteja sitten vuoden 2023, jolloin muun muassa eläkeiän nosto kirvoitti kuukausien mittaisen protestiaallon.
Ranskan uusi pääministeri Sebastien Lecornu lupasi viime viikon virkaanastujaisissaan täydellistä irtiottoa menneestä. Lecornu nousi pääministeriksi Francois Bayroun tilalle, kun Bayroun johtama vähemmistöhallitus kaatui.
Maanlaajuisten protestien takana on Bayroun säästöehdotus, vaikka Lecornu onkin jo lupaillut peruuttavansa epäsuositut suunnitelmat kahden vapaapäivän muuttamisesta työpäiviksi.
Mielenosoittajat ilmaisevat myös yleistä tyytymättömyyttään presidentti Emmanuel Macroniin, jonka kannatus on ennätyksellisen matalalla. Macronin virkakautta on jäljellä alle kaksi vuotta.