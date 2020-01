Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat Pariisiin: MTV seuraa tilannetta paikan päällä

Mielenosoittajien tärkeimpiin kokoontumispaikkoihin kuuluu pääkaupunki Pariisi, johon on kokoontunut useita tuhansia ihmisiä osoittamaan mieltään useisiin eri kohteisiin.

Ammattiliittojen johtamat mielenilmaukset ovat jatkuneet jo ennätyspitkään, ja ne ovat olleet yhdet Ranskan pisimmistä, sillä tänään on 36:s peräkkäinen protestipäivä.

Mielenosoitukset ovat olleet pääsääntöisesti rauhallisia, mutta yhteenottoja poliisin kanssa on kuitenkin ollut. Reutersin mukaan poliisi on ampunut mielenosoittajia kyynelkaasulla Länsi-Ranskassa sijaitsevassa Nantesissa sekä Pariisissa, jossa mielenosoittajat heittivät poliisien päälle jonkinlaisia ammuksia ja laukaisivat savupommeja.

Lakot aiheuttavat ongelmia

Ranskalaiset eivät ole ottaneet ilolla vastaan presidentti Macronin eläkeuudistusta, jolla hän haluaa yhtenäistää eläkejärjestelmän, nostaa eläkeikää ja lopettaa useiden ammattialojen nauttimat erikoisoikeudet. Uudistus olisi yksi järjestelmän suurimmista toisen maailman sodan jälkeen ja sillä on keskeinen merkitys Macronin pyrkimykselle tehdä Ranskan työvoimasta joustavampaa ja kilpailukykyisempää maailmalla.

Mielenilmausten lisäksi Ranskassa on käynnissä useita lakkoja, jotka vaikeuttavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Lakkoihin ovat osallistuneet muun muassa metron- ja junankuljettajat, joten julkinen liikenne on ollut suurissa ongelmissa. Kovimmin lakko on vaikuttanut Pariisiin, jossa esimerkiksi työmatkalaiset ovat joutuneet kamppailemaan päästäkseen työpaikoilleen.