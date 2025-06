Ranskan sentterijätti jää pois koripallon EM-kisoista

Ranskan keskushyökkääjä Rudy Gobert jättäytyy pois elo-syyskuussa pelattavista koripalloilun EM-kisoista.

Asiasta uutisoi uutisoi L'Equipe-lehti. NBA-seura Minnesota Timberwolvesia edustava Gobert on kuulunut Ranskan avainpelaajiin viime vuoden olympiakisoissa Pariisissa ja vuoden 2022 EM-kisoissa, joissa kummassakin Ranska eteni loppuotteluun asti.

Lisäksi Ranskan joukkueessa vallitsee epävarmuus siitä, onko nuori supertähti Victor Wembanyama mukana EM-kisoissa. 222-senttisen Wembanyaman viime kausi NBA:ssa loppui ennenaikaisesti helmikuussa veritulpan takia.

Wembanyama osallistui lauantaina New Yorkissa kahteen julkiseen tapahtumaan, koomikko Kevin Hartin Cold as Balls -jääkylpypodcastiin ja The Shop -paneelikeskusteluun. The Athleticin mukaan Wembanyama kertoi kaksiviikkoisesta vierailustaan Kiinassa, missä hän paljasti harjoitelleensa munkkien kanssa kung-fua.

Wembanyama ei puhunut tilaisuuksissa toipumisestaan veritulpasta.