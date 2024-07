Rallin suomalainen suurlupaus häkeltyi – "Ei tällaista mahdollisuutta moni saa"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Kauppinen ja hänen kartanlukijansa Veli-Pekka Karttunen osallistuvat elokuun alussa Suomen MM-ralliin huippukalustolla.

Kauppinen, 17, pääsee osallistumaan kotikisaansa Skoda Fabia RS Rally2- autolla. Kyseessä on sekä Kauppisen että Karttusen ensimmäinen MM-ralli ja samalla myös ensimmäinen kilpailu nelivetoisella autolla.

Kauppisen saama mahdollisuus on jopa kansainvälisestikin miettien hyvin merkittävä, ja nuori superlupaus on tietysti asiasta hyvin innoissaan.

– Onhan tässä ihan uskomattomat fiilikset. Täytyy kiittää kovasti (Markku) Rautiota ja kaikkia yhteiskumppaneita, jotka ovat lähteneet tähän mukaan. Moni ei tällaista mahdollisuutta saa, Kauppinen hehkutti MTV Urheilulle.

– Tästä saa loistavan opin tulevaisuutta silmällä pitäen. Kun tällainen mahdollisuus saadaan, niin yritetään nauttia siitä, Kauppinen jatkoi.

Kauppisella on Suomen MM-ralliin vain yksi, mutta sitäkin selvempi tavoite.

– Yritetään tulla nousujohteisesti kisa läpi ja toivotaan, että päästään kaikki pätkät ajamaan, hän linjasi.

Kauppinen siirtyi Markku Raution johtaman Rautio Motorsportin leipiin maaliskuussa. Jo silloin ilmoitettiin, että unelmana olisi osallistua tänä kesänä Suomen MM-ralliin.

– Jo ennen kesän ensimmäisiä kisoja oli se tiedossa, että ollaan varmuudella mukana Suomen MM-rallissa, mutta silloin oli vielä auki se, että millä autolla sinne osallistutaan, Kauppinen kertasi.

Kauppinen on kotoisin Laukaalta aivan rallilegenda Juha Kankkusen naapurista. Vaikka Suomen MM-ralli on kaikille suomalaisille ralli-intoilijoille hyvin rakas, on se tietysti vielä lähempänä sydäntä keskisuomalaisille.

– Onhan se aika uskomatonta, että pääsen siellä nyt ajamaan, kun asun kuitenkin ihan vieressä ja muutama pätkä ajetaan ihan siinä lähellä. Olen aina toivonut, että siellä kun pääsisi joskus ajamaan. Nyt pääsen ajamaan ihan koko kisan. On se ihan uskomatonta, eikä näitä tunteita oikein edes vielä osaa kuvailla, Kauppinen sanoi.

– En ole vielä edes autolla päässyt ajamaan kertaakaan, mutta on tämä tosi siistiä, Kauppinen jatkoi.

Aivan Kauppisen kotinurkilla oleva Laukaan pätkä ei ole tällä kertaa mukana rallissa, mutta kisan reitti on Kauppiselle silti hyvin tuttu.

– Hyvä reitti siellä on tänä vuonna, ja hyvin tuttu minulle. Olen ne kaikki joko nuotittanut tai sitten ajanut ihan kilpaa. Viime vuonna kilpailin vetomiehissä ja siihenkin osui monta samaa pätkää. Sunnuntain pätkät ovat ainoat vähän tuntemattomat, mutta muuten on hyvä tilanne, kun on niin tuttuja pätkiä. Varmasti se auttaa sitten kisassakin, Kauppinen ennakoi.

Kauppinen on merkannut jo etukäteen yhden pätkän punakynällä.

– Se on varmaankin Myhinpää. Viime vuonna en päässyt sitä ajamaan, kun se peruttiin juuri ennen vetomiehiä. Sen haluan päästä ehdottomasti nyt ajamaan. Se on haastava pätkä, eikä todellakaan mikään helpoin pätkä, mutta varmasti hieno pätkä ajaa. Ouninpohjakin on siistiä päästä vetämään nyt kokonaan läpi, Kauppinen suunnitteli.