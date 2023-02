Nämä seikat johtivat Ruotsin rallin rengasfiaskoon ja tuhosivat Esapekka Lapin kilpailun – Pirellin selitys romukoppaan, asiantuntijoilla oma teoria

C Moren asiantuntijatiimiin selitys ei uponnut.

– Katastrofi. Minun mittapuullani ei pitäisi olla mahdollista, että renkaat räjähtävät suorilla, Jari Ketomaa sanoi ja huomautti, että sora on noussut Ruotsissa tienpintaan ennenkin, eli kyseessä ei ole mikään uusi asia.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuva muun muassa Ott Tänakin hajonneesta renkaasta, ja kuvasta näkee, että koko pintakerros lähti irti siistinä ja kokonaisena mattona.

Riku Tahko uumoilee, että nastat ovat Pirellin nykyrenkaissa jo liiankin hyvin kiinni, ja tämä on syy siihen, mitä lauantaina tapahtui.

– Aina aikaisemmin on varjeltu ajamisessa sitä, että nasta ei lähde irti renkaasta, jotta sillä pystyisi ajamaan. Ehkä siitä on tullut painetta Pirellille, että nastan pitää pysyä renkaassa kahteen kertaan ajettavilla, pitkillä erikoiskokeilla ja voimakkailla autoilla, ja nyt se nasta on ammuttu ja juntattu niin lujasti sinne kiinni, että se purkautuu sitten seuraavasta paikasta.