MM-rallitiimin pomolle sateli musertavia tietoja: "Tapahtumarikkaat kaksi minuuttia"

M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener ei usko, että latvialaiskuskia Martins Sesksiä nähdään enää Sardinian MM-rallissa.

Sesks oli yksi kolmesta M-Sportin kuskista, joka romutti Ford Pumansa lyhyen ajan sisään jo perjantain toisella erikoiskokeella. Hetkeä aiemmin Gregoire Munster oli hajottanut autonsa perän ja Josh McErlean oli joutunut keskeyttämään puihin tulleen osuman jälkeen.

Sitten Millener sai viestin vielä isommasta tällistä.

– Minun piti mennä tapaamaan erästä henkilöä, ja kun lähdin, kaikki oli hyvin. Sitten näin, että ”Gregille” tuli huono väliaika. Menin tapaamisen ja sain matkalla viestin, että Josh on pysähtynyt, ja kun istuin pöytään, tuli viesti, että Martins on katollaan, Millener kertasi MTV Urheilulle.

– Se oli siis tapahtumarikas kaksiminuuttinen, hän jatkoi.

Sesksin auto kärsi pahimmin. Lopulta myös Munsterin jousituksen todettiin olleen siinä kunnossa, ettei luxemburgilaisella ollut asiaa jatkaa ajopäiväänsä.

– Aamu oli vaikea, mutta nollaamme tämän, ja toivottavasti saamme ainakin kaksi autoa takaisin tielle huomenna, Millener ennakoi.

Kolmikosta McErleanin ja Munsterin autot saadaan varmasti kuntoon, mutta Sesksin kohdalla Millener ei näe järkeväksi kiirehtiä.

– Auto näyttää olevan ehkä ok, mutta vaurioita on tietysti helvetisti. Meillä on tulossa toinen ralli hyvin lyhyen ajan sisään, joten tasapainoilemme nyt korjaamisen ja ilman suurta hyötyä ajamisen sekä sen välillä, että ehkä pitäisi olla järkevä ja vain keskittyä Kreikkaan.

– Tällä hetkellä en olisi niin luottavainen, että sitä korjataan, Millener arvioi.