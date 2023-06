Teemu Sunisella unelmapaikka toiseen läpimurtoon – "Jos tuloksia ei tule, homma ei pitkään jatku"

– On tietysti hieno juttu, että saatiin homma maaliin. Vähän on sellainen fiilis, että nyt saadaan kunnon mahdollisuus. Pitäisi olla kohtuu kilpailukykyinen auto ja hyvät tiimikaverit, mihin verrata vauhtia. Enää ei tarvitse kuin menon maittaa, Suninen kommentoi tunnelmiaan MTV Urheilulle muutama viikko sopimuksen jälkeen.

Toistaiseksi Hyundai on tiedottanut vain Viron ja Suomen ralleista Sunisen osalta pääluokassa, mutta mahdollista on, että myös lisäkisoja tulee kauden lopulla. Esimerkiksi Chilen nopea sorakisa olisi profiililtaan täydellinen Suniselle.

– Sen näkee oikeastaan sitten. Luulen, että he haluavat varmasti katsoa ensin pari rallia, missä mennään ja mihin suuntaan homma lähtee. Katsotaan sitten noiden kisojen jälkeen, mikä on suoritustaso ja motiivit kenelläkin, Suninen sanoo.

Suomalaisässän manageri Timo Jouhki on puhunut mediassa, että Sunisen sopimus on pidempi kuin vain tämän kauden ajan. Suninen muistuttaa kuitenkin realiteeteista. Kolmoskuskin roolissa tärkeintä olisi tuoda auto maaliin Virossa sekä Suomessa, ja mielellään kohtuullisilla sijoilla.

– Faktahan on se, että tuloksia silti vaaditaan. Se on nyt hyvä, että on pidemmän tähtäimen suunnitelmia olemassa. Täytyy olla siihen tyytyväinen, että siellä on tiimin puolelta luottoa. Kyllähän kaikki tietää, että jos suorituksia ei tule, niin ei homma pitkään jatku, vaikka olisi millainen sopimus, Suninen toteaa.