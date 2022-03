Harri Rovanperä vuosien tauon jälkeen ralliauton ratissa – tältä se näyttää: "Viestiä laiteltu ja soiteltu ahkerasti"

Entinen WRC-kuljettaja Harri Rovanperä käskytti lievestuorelaisen Printsportin kalustoa. Isä-Harri on viime vuodet ollut tuttu näky myös MM-rallien varikoilla, mutta kokenut rattimies on keskittynyt seuraamaan poikansa Kallen menoa. Minkä ihmeen vuoksi Rovanperä Senior puki ajohaalarit ylleen vuosien tauon jälkeen?

Taustalla on huhtikuun alussa Meksikossa ajettava Rally of Nations Guanajuato, joka toimii myös Meksikon MM-rallin kandidaattikisana vuotta 2023 ajatellen. Rovanperä edustaa meksikolaisilla sorapikataipaleilla Suomen joukkuetta. Luminen ja jäinen Lankamaan erikoiskoe ei vastaa millään tavalla Meksikossa ajettavaa kisaa, mutta Rovanperän tarkoituksena olikin tuntuman hakeminen.

– Totuuden nimissä pakko vähän päästä kokeilemaan ennen kuin lähtee ajamaan kilpaa vuosien jälkeen, että miltä se oikein tuntuu. R5-autolla kun en ole koskaan ajanut. Siellä on Meksikossakin Skoda tai Volkkari alla. Tarkoitus on, että näkee vähän, missä ne kaikki vivut ovat ja saa fiilistä hommaan, Harri Rovanperä valottaa MTV Urheilulle.

– Parikymmentä vuotta sitten olin ensimmäinen WRC-kuski, joka siellä Meksikossa oli ajamassa. Nyt on tavallaan juhlaralli, joten he sanoivat, että kyllä minun on sinne mentävä ajamaan. Sen jälkeen on viestiä laiteltu ja soiteltu aika ahkerasti. Ei siitä pitkä aika ole, kun sitten päätin, että lähdetään vaan.