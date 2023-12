Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin tulevaisuus on vaakalaudalla – "Tämä tieto tuli täysin puun takaa"

Pandemia-aika jätti jälkensä. Ensi syksynä jo kolmattakymmenettäseitsemättä kertaa Helsingissä järjestettävä Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali on vaikeuksissa.

Festivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölän mukaan tilanne on vakava.

– Koko elokuva-ala elää neljättä poikkeusvuotta nyt ja tämä on tietysti suuri syy tilanteen taustalla. Koronapandemia paitsi kuritti taloutta, se myös muutti yleisön käyttäytymistä ja samoin yhteiskunnallinen taloustilanne muutenkin sen jälkeen, Möttölä sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tässä on tullut monta asiaa pandemian jälkeenkin. Yksinkertaisesti sanottuna: Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin taloudelliset tappiot ovat toista vuotta peräkkäin kasvaneet niin isoiksi, että toiminnan turvattu ja hyvä tulevaisuus on uhattuna.

Yleisö on toiminnanjohtajan mukaan tehnyt suurimmassa määrin paluun Rakkautta & Anarkiaa -näytöksiin, mutta katsojamäärän nousu on ollut hidasta. Pudotus pandemiaa edeltäneestä ajasta on ollut raju.

– Ennen pandemiaa meillä oli noin reilut 60 000 katsojaa vuosittain. Tänä syksynä teimme pandemian jälkeisen ennätyksen 51 000 katsojalla. Siinä on jo paljon pudotusta. Yleisö ei ole palannut ihan niin nopeasti kuin toivoimme. Emme toki odottaneet, että meillä olisi enää 60 000 kävijää, Möttölä toteaa.

– Lisäksi mainos- ja sponsoritulot ovat tippuneet ja yritysten tilanne huonontunut. Mehän olemme samassa ekosysteemissä kuin kaikki.

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalia järjestävä yhdistys on tehnyt jo säästötoimenpiteitä ja talkoovoimin toteutettava tukikampanja perinteikkään tapahtuman pelastamiseksi on käynnissä. Kampanjalla on tarkoitus kerätä 45 000 euroa.

– Festivaalin kaikki neljä vakituista työntekijää on lomautettu. Muitakin säästöjä haetaan. Lisäksi neuvottelemme tietysti lisärahoituksesta. Kyllä tästä ehdottomasti noustaan ja teemme kaikkemme, Anna Möttölä sanoo.

– Jokainen kivi käännetään. On olemassa suunnitelma B, C ja D, mutta nyt tilanne on tosi vakava ja tarvitsemme apua ja tukea.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Uutinen tuli puskista

Tulivatko Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin talousvaikeudet yllätyksenä muille kotimaisille elokuvatapahtumille?

– Tosi, tosi valitettava tilanne. Meidän sympatiat ovat festarikollegoidemme puolella tässä asiassa. Toivotaan, että he selättävät nämä vaikeudet ja pääsevät pian suunnittelemaan ensi vuoden festaria, sanoo Espoo Cinén toiminnanjohtaja Laura Laaksonen.

– Kyllähän tämä tieto täysin puun takaa tietenkin tuli. En usko, että kukaan alalla osasi odottaa tällaista uutista, varsinkaan tässä vaiheessa vuotta. Kuitenkin tämä vuosi on ollut käsittääkseni aika lailla menestyksekäs useimmille elokuvatapahtumille Suomessa, aprikoi Night Visions -elokuvafestivaalin festivaalijohtaja Mikko Aromaa.

– Samaa ei voi tietysti sanoa välttämättä kaupallisesta elokuvalevityksestä kaikilta osin, mutta festareiden vuosi on sitä ollut. Sen takia tieto Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin vaikeuksista tuli suurena yllätyksenä.

Myös Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso sanoo uutisen tulleen niin sanotusti puskista.

– Ei osattu odottaa eikä ollut ennakkotietoa eikä mitään tarkempaa tietoa. Vähän se yllätti kyllä.

Elokuvafestivaalien välillä on eroja niin koossa kuin siinä, miten niin sanottuun uuteen aikaan on sopeuduttu.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tietysti kun olemme iso festivaali, vaikutuksetkin ovat tosi isoja. Olemme aina olleet niin sanottu yleisöfestivaali, joten yleisön muutos vaikuttaa. Kyllähän siitä paljon keskustellaan paljon, sillä tämä koskee tietysti elokuva-alaa ja laajemmin kulttuurialaa, Anna Möttölä sanoo.

– Tästähän pitää ottaa opiksi ja kaikki ovat yrittäneet nyt neljä vuotta ottaa opiksi ja etsiä sitä, mikä on se uusi normaali, miten yleisö käyttäytyy ja kaikki muutkin. Tämähän ei ole yleisön vika. Nyt etsitään sitä, että mikä se uusi malli on ja miten asiat menevät tällä alalla.

Hyvä vuosi

Yksi iso korona-ajan vaikutus elokuva-alaan löytyy kotoa.

– Tietysti suoratoistopalvelut tulivat valtavalla voimalla osaksi elämää koronan aikana. Tiedämme kaikki sen omasta arjesta. Se on jäänyt ja muuttanut asioita, Möttölä toteaa.

– Nyt striimauspalveluiden suosio vähän laskee, mutta se ei tarkoita sitä, että yleisö palaisi heti elokuvateattereihin. Siellä näkyy kaupallisella puolella ilmiöityminen aika vahvasti: Barbiet ja Oppenheimerit ovat valtavia hittejä, mutta Suomessa on aina ollut haastavaa saada esiin niin sanottua pienempää elokuvaa, juuri sellaista, jollaiselle me olemme tärkeä lanseerauspaikka ja levittäjien kumppani.

Rakkautta & Anarkiaa on vaikeuksissa, mutta muiden kotimaisten elokuvatapahtumien tilanne näyttää paremmalta.

– Meidän tilanne on ihan hyvä tällä hetkellä. Se, mikä meitä auttoi näinä vaikeina koronavuosina, on se, että saimme Espoon kaupungilta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronatukea. Emme lähteneet ihan yhtä huonoista asetelmista tähän ja viime vuoteen ehkä kuin toiset festarit saattoivat lähteä, Espoo Cinén toiminnanjohtaja Laura Laaksonen kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Night Visionsin vuosi 2022 oli haasteellinen, mutta loppuaan lähestyvä kuluva vuosi on ollut hyvä.

– Meidän näkökulmasta tämä vuosi on ollut lopullisen toipumisen vuosi koronatilanteesta. Viime vuosi oli vielä aika tavalla haasteellinen etenkin katsojamäärien osalta, etenkin kevätkaudella, sanoo festivaalijohtaja Mikko Aromaa.

– Muista tapahtumista minulle on syntynyt sellainen mielikuva kollegoiden kautta, että siellä on menestytty tänä vuonna aika hyvin verrattuna moneen aiempaan vuoteen.

Festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakson mukaan Tampereen elokuvajuhlien tilanne on vakaa, mutta se voi muuttua koska tahansa.

– Kulttuurialalla ja elokuvafestivaaleilla on oikeastaan varmaan yhteisenä huolena se, että kulut nousevat ja inflaatio vaikuttaa meihinkin, Laakso arvioi.

– Mutta sitten tulopuoli, tuntuu siltä, että inflaatiota ei olisi siellä ikään kuin edes olemassa. Tämä ristiriita on olemassa monella muullakin alalla, mutta se vaikuttaa erityisesti kulttuurialalla paljon.

"Se luo hirvittävää epävarmuutta"

Taide- ja kulttuurifestivaalien etuja valvovan Finland Festivalsin mukaan vuonna 2023 joillain festivaaleilla on ollut ennätysvuosi ja tapahtumia on myyty loppuun, mutta toisilla taas on isojakin vaikeuksia selviytyä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Espoo Cinén toiminnanjohtaja Laaksosen mukaan sama toistuu elokuvateattereissa

– Kävijämäärät ovat olleet ihan hyviä, mutta ne kohdistuvat vain muutamiin elokuviin. Valtaosa elokuvista on alittanut odotukset reilusti ja muutamat tehneet huipputulokset, Laaksonen kertoo.

– Se luo hirvittävää epävarmuutta kaikille, kun ei tiedä, mistä ne hitit löytyvät ja riskit kasvavat.

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin tilanne tuntuu siis olevan erilainen kuin muilla elokuvatapahtumilla. Night Visionsin tulevaisuus näyttää Mikko Aromaan mukaan erittäin hyvältä.

– Night Visionsin tulevaisuus näyttää juuri päättyneen festivaalin ja päättyvän vuoden myötä erittäin hyvältä. Meillä on seuraava tapahtuma luvassa huhtikuun puolivälissä ja sitä ennen useita erikoisnäytöksiä lähes kuukausittain. Jaksan uskoa, että kysyntää ja yleisöä riittää niin, että voidaan olla tyytyväisiä, festivaalijohtaja sanoo.

Hyvältä näyttää myös Pirkanmaalla.

– Tulevaisuus näyttää sinänsä hyvältä. Meillä on vakaa usko siihen, että meillä on vakaa yleisöpohja ammattilaisten ja tavallisten katsojien osalta. Meillä on arvostusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Sen varaan pystyy rakentamaan aika paljon, festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso toteaa.

Lue lisäksi: Kymmenet koirat kokoontuivat katsomaan Aki Kaurismäen elokuvaa

Laura Laaksosen mukaan Espoo Cinén tulevaisuus näyttää varovaisen hyvältä.

– Meillä oli hyvä kävijävuosi tänä vuonna, mutta ilmaistapahtumien kävijämäärät korostuivat, Laaksonen kertoo.

– Koko ajan saa miettiä tosi tarkkaan, miten isoa festaria lähdetään suunnittelemaan, uskalletaanko palkata minkä verran henkilöstöä ja tehdä investointeja. Ja toisaalta pitäisi miettiä koko ajan, millaisilla sisällöillä saataisiin ehkä houkuteltua uusia yleisöjä festivaalille.

"Se on meidän tehtävämme"

Talkoovoimin toteutettava Pelastetaan Rakkautta & Anarkiaa -kampanja jatkuu vuoden loppuun. Kampanja on tähän mennessä (30. marraskuuta) kerännyt 36 500 euroa 45 000 euron tavoitteesta. Seuraavat tukinäytökset nähdään 14. joulukuuta Helsingissä Finnkinon Kinopalatsissa. Lisätietoa tukinäytöksistä löytyy täältä.

Toiminnanjohtaja Anna Möttölän mukaan tukikampanjan onnistuminen vaikuttaa siihen, millainen festivaali on.

– Me tietysti pyrimme parhaimpaan laatuun ja suurimpaan monipuolisuuteen, koska se on meidän tehtävämme. Meidän tehtävä on yksinkertaisesti edistää elokuvakulttuuria Suomessa ja tarjota uusinta kiinnostavinta elokuvaa sekä tuoda yleisöjä yhteen, Möttölä tiivistää.