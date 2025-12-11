Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen käyvät läpi Kolmiodraama-sarjan käänteitä ja peilaavat niitä myös omaan elämäänsä.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajat Katja Lintunen ja Jari Peltola keskustelevat toisessa jaksossa hymiöiden merkityksestä viestittelyssä. Kolmiodraamaa-sarjan Jenni on ahkera käyttämään hymiöitä viestitellessään kumppaniehdokkailleen Pessille ja Ollille.

Lintunen kokee yhtäläisyyttä Jenniin ja myöntää itsekin käyttävänsä paljon emojeita,

– Minähän käytän paljon eläin-emojeita. Minulla on ampiainen monesti ja se ei tarkoita mitään. Se on vain söpön näköinen, lintunen kertoo.