Rakennustyömaan aita lensi tuulen voimasta suoraan 5-vuotiaan päälle – äiti ihmettelee työmaiden turvallisuusjärjestelyjä: "Onneksi iskua vaimensi pojan karvahattu"

Säikähdyksellä selvittiin

– Myös rakennustyömaan työnjohtaja tuli paikalle pahoittelemaan tapahtunutta. Työntekijät kutsuivat meidät sitten parakkiinsa odottamaan ambulanssia. He toimivat kyllä ystävällisesti, Anu kiittelee.

Rikosilmoitusta ei tehty

Lisäksi Helsingissä on noudatettava Helsingin kaupungin rakennusjärjestystä, jonka mukaan ”työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.”