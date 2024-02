Uhkaava tilanne MM-rallissa – asiantuntija vaatii järjestäjältä vastuunkantoa: "Vauhtiero pelottavan iso"

Ruotsin MM-ralli on käynnistynyt perjantain osalta vaikeissa olosuhteissa. Lunta on paljon, vettä lankeaa taivaalta ja näkymä tuulilasista on sumuinen. Tahkon mukaan EK3:n vilkkaat tapahtumat – Tänak-Fourmaux mukaan lukien – eivät kuitenkaan johtuneet olosuhteista.