Jari-Matti Latvala kommentoi MM-rallin hurjaa tulipaloa

Heti avauserikoiskokeella nähtiin hurja tilanne, kun Hyundai-kuski Dani Sordon auto syttyi ilmiliekkeihin ja tuhoutui palossa täysin. Sordo kertoi haistaneensa bensan ennen auton leimahtamista. Korealaisvalmistajan tallipomo Julien Moncet puolestaan epäili, ettei varsinaista syttymissyytä saada koskaan selville, koska autosta ei jäänyt juuri mitään jäljelle.

Toyotan tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala toivoo, että tapahtuneesta otetaan tarkasti opiksi.

– Tänään me näimme aika ison tulipalon, mutta tulevaisuudessa me emme tuollaisia halua nähdä. Pitää ottaa opiksi, mitkä asiat vaikuttivat ja miksi hybridiyksikkö lopulta syttyi tuleen. Se on asia, mitä pitää kehittää, Latvala sanoi.

Sordo ryhtyi heti sammuttamaan autoaan, mutta yhden jauhesammuttimen voima oli täysin olematon liekkien roihahtaessa valloilleen. Latvala toivoo autoihin parempaa sammutuskalustoa tulevaisuudessa.

– Lähtökohtaisesti kun auto syttyy palamaan, niin sitä pitää ruveta sammuttamaan. Dani toimi täysin oikein. Sitten tuli toinen auto ja sieltä otettiin toinen sammutin, kun ensimmäinen loppui. Toisaalta tuossa tilanteessa auto nyt jäi keskelle tietä. Vaikea sitä oli siirtää, kun se alkoi palamaan, Latvala kuvaili.

– Mitä minä muuttaisin, niin autossa pitäisi olla kaksi käsisammuttajaa. Sekä kuskille että kartturille, jotta molemmilla on mahdollisuus sammuttaa heti kun nousevat ulos autosta. Se mielestäni nostaisi turvallisuutta paremmalle tasolle.

Evansin vauhti ilahdutti tallipomoa

Miljoonan euron ralliauton palaminen on raju näky. Vaikka tiimien budjetti on iso, kirpaisee menetys varmasti.

– Jos tuollainen tulipalo tulee, niin se menee budjetista. Ei sitä silloin korvaa mikään. Tämä on kilpaurheilua ja tähän hommaan on erittäin vaikea hakea mitään vakuutuksia. Se on valitettavaa, mutta se taloudellinen koettelemus pitää vain kestää, Latvala kertoi.

Sordon tulipalon lisäksi perjantain ajopäivään mahtui muun muassa Ford-kuski Craig Breenin ulosajo neljännellä erikoiskokeella, joka peruutti lopulta myös saman pätkän iltapäivän ajokerran. Olipa reitille eksynyt myös vaaratilanteen aiheuttanut siviiliautokin.

– Tänään sattui erikoisia tapahtumia ja päivä oli aika lyhyt pojille. Vaikka päivä oli lyhyt, se oli erittäin vaikea. Mutkia on samalla tavalla kuin Korsikalla ja tie kääntyy koko ajan. Haastavinta on se, että pätkät ovat syvällä metsässä puiden suojassa, joten näkyvyys on huonompi kuin tavallisesti, Latvala summasi.

– Pito myös vaihteli jatkuvasti lian ja pölyn vuoksi. Ei ole siis helppoa, kuten on nähty näiden muutamien tapausten myötä. Kuljettajamme ovat pärjänneet hyvin, joten olemme tyytyväisiä.

Toyotan walesilaiskuski Elfyn Evans johtaa niukalla erolla ennen Hyundain Thierry Neuvillea ja tallikaveri Kalle Rovanperää. Evans jahtaa Japanista kauden avausvoittoaan.

– Tosi hienoa oli nähdä Elfynin kova vauhti. Sebastienilla (Ogier) oli puolestaan huonoa tuuria, kun rengas meni pienessä iskussa. Muuten pojat ovat ajaneet hyvin ja saaneet säätöjä parannettua. Siinä mielessä huomisen suhteen fiilis on luottavainen.