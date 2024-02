MTV seuraa: Kalle Rovanperä täräytti heti pohjat Ruotsin MM-rallissa – myös Lapilta vahva rykäisy

Perjantain ohjelma

MM-rallin tilanne 1/18 ek:n jälkeen

Seuranta

EK 2 – Brattby 1 (10,76 km) klo 9.58

Klo 10.35 Rovanperän tuoreet kommentit on nyt katsottavissa jutun päkuvaa klikkaamalla

Klo 10.28 Esapekka Lappi on myös erikoiskokeen maalissa. Suomalainen ajaa täsmälleen saman ajan Tänakin kanssa. Eroa Rovanperään 3,2 sekuntia.

– Ihan ok pätkä. Ei oikein saa sellaista puhdasta ajoa, vaikka nytkin on ihan eri keli tällä pätkällä. Ei oikein tuu sellaista rodella hyvää ajoa, mutta ihan hyvä aloitus, Rovanperä kommentoi.

Klo 10.24 Rovanperä täräyttää ek2:lle pohjat! Suomalainen on pätkällä 3,2 sekuntia nopeampi kuin Tänak. Kokonaistilanteessa suomalainen johtaa nyt 4,9 sekunnilla ennen Katsutaa.

Klo 10.18 Kalle Rovanperä on lähtenyt pätkälle. Takamoto Katsuta sen sijaan kurvailee maaliin. Japanilaiselta hyvä veto, vain 0,3 sekuntia hitaampi kuin Tänak. Katsuta siirtyy rallin kokonaistilanteessa kärkeen 0,4 sekunnin erolla virolaiseen.

– Erittäin haastavaa. Näkyvyys oli lähellä nollaa, kun on sumua. Kaikki näyttää samalta, Neuville kertoi maaliin tultuaan.

Klo 9.58 Ruotsin rallin perjantaipäivä on käynnissä. Hyundain Thierry Neuville ensimmäisenä tielle.

– Toivottavasti ei, se on vähän ikävä tilanne. Tekee maasta tämmöisen loskaisen jossain vaiheessa, toivotaan, että se ei niin pitkälle mene, Rovanperä kommentoi keliä.

Klo 9.36 Perjantaista on odotettavissa erittäin mielenkiintoista Pohjois-Ruotsissa. Sää on toistaiseksi selkeä, ja lämpötila on nollan tietämissä, mutta puoliltapäivin odotetaan isoa muutosta keliin. Säätiedotus lupaa rankkaa vesi- tai lumisadetta, mikä tuo varmasti oman mausteensa ajamiseen.