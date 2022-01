Rajusti ulos rysäyttänyt MM-rallikuski kertasi kauhunhetkiään – teki kohtalokkaan virheen ennen kisaa

Onnettomuus oli raju, mutta Fourmaux ja kartanlukija Alexandre Coria säilyivät ehjinä kovasta tällistä. Hybridiautojen uusi putkirunkorakenne on nyt osoittanut toimivuutensa sekä kisaoloissa että testeissä, joissa jokaisella tiimillä sattui yksi isompi ulosajo.

– Turvallisuus on kehittynyt huimasti. FIA on tehnyt huikeaa työtä. Olemme ihan kunnossa. Jalassa on pieni kolhu, mutta se johtuu siitä, että ne pääsevät heilumaan autossa. Olen kuitenkin ihan kunnossa, kuten myös Alexandre, Fourmaux vahvisti.