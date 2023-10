Jari-Matti Latvala harmitteli Elfyn Evansin kohtaloa – ylisti Kalle Rovanperän tekoa hetkeä aikaisemmin

– Totta kai minua harmittaa hirveästi hänen puolestaan. Faktahan on se, että tuossa tilanteessa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää. Hän tiesi jo ralliin tullessa riskit ja että vahinko voi sattua, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kommentoi Evansin kohtaloa.

Latvala arveli, että Toyota saa Evansin auton kuntoon sunnuntaiksi. Näin ollen Evans voi jahdata pisteitä rallin päättävältä Power Stage -pätkältä. Kun eroa on 31 pistettä Rovanperän eduksi, vaatii mestaruuden varmistuminen suomalaiselta kuitenkin pääsyä maaliin.

– Ei tuommoisessa tilanteessa kannata ohjeita antaa, ei ainakaan henkilökohtaisesti soittaa. Siinä on niin tilanteessa kiinni. Kalle on niin fiksu, että hän ymmärsi heti kuvion itse, mikä nyt on tärkeintä. Riskien ottamisen kannalta Kalle teki juuri oikean ratkaisun, Latvala kertoi ja viittasi siihen, kuinka Rovanperä vain varmisteli 11. erikoiskokeen läpi.