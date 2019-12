Espanjalainen Big Brother -kilpailija pakotettiin katsomaan itseensä kohdistunut seksirikos videolta vastustelusta huolimatta: "Ole kiltti ja lopeta tämä, Isoveli"

Kohtaus on kuvattu formaattiin kuuluvassa päiväkirjahuoneessa, jossa Big Brother -talon asukkaat voivat keskustella heitä määräävään ”Isoveljen” kanssa ja puhua kanssakilpailijoiden kuulematta.

Vuonna 2017 talossa ollut 24-vuotias naiskilpailija Carlota Prado kutsuttiin päiväkirjahuoneeseen ja hänelle näytettiin edelliseltä illalta nauhoitus, jossa näkyy kuinka toinen kanssakilpailija on hänen kanssaan yhdynnässä sen jälkeen, kun hän on itse nukahtanut alkoholinhuuruisen illan päätteeksi.

BBC:n mukaan heille oli aiemmin kehkeytynyt romanttinen suhde talossa, mutta nainen on ennen tajunnan menettämistä vastustellut miehen lähentely-yrityksiä useita kertoja, myös muiden asukkaiden kuullen.

Nainen pyytää videon pysäyttämistä

Mies sanoi aamulla pitäneensä naisesta huolta

Pradon reaktiota ei näytetty televisiossa, mutta nyt julkisuuteen vuotanut video on aiheuttanut kohun Espanjassa.

BBC:n mukaan tuotantoyhtiö antoi miehen jäädä taloon yöksi, jolloin epäilty rikos tapahtui, sekä seuraavaksi aamuksi, jolloin he söivät yhdessä aamiaista asiasta tietämättömän Pradon kanssa.

The New York Timesin mukaan tuotantoyhtiö poisti miehen joitain tunteja myöhemmin talosta vedoten julkisuudessa "hyväksymättömään käytökseen", mutta ei kertonut enempää yksityiskohtia. Tuotanto myös ilmoitti miehestä poliisille.

– He antoivat hänen jäädä viereeni useiksi tunneiksi, vaikka heillä olisi ollut riittävät todisteet hänen poistamiseensa talosta välittömästi, Prado sanoi El Confidencial -lehden haastattelussa.

Ei ennakkovaroitusta

Prado päätti tuolloin olla nostamatta syytettä miestä vastaan, mutta videon vuodettua julkisuuteen yleinen syyttäjä on kertonut tutkivansa tapausta rikostutkintana. Nyt asian tultua julkisuuteen Prado sanonut kokevansa, että häntä kohdeltiin aikanaan väärin ja nöyryyttävästi.

Yhtiön vastaus yllytti yleisön raivoa

Videon vuodettua julkisuuteen tuotantoyhtiö on esittänyt julkisen anteeksipyynnön naiselle. Yhtiö on myöntänyt virheitä tapahtuneen, mutta myös puolustautunut sillä, ettei ollut varma eteneekö tilanne ilman naisen tahtoa, sillä heillä oli romanttinen suhde talossa. Tuotanto oli kuitenkin puuttunut asiaan kuuluttamalla talossa ”turvasanan”, jonka jälkeen mies lopetti.

Tuotantoyhtiön vastaus ei kuitenkaan hillinnyt yleisön raivoa, joka on jo saanut useat sponsorit vetämään rahansa pois ohjelmasta, vaan pikemminkin yllytti sitä. Tuotantoa on kritisoitu siitä, etteivät he puuttuneet tilanteeseen asianmukaisella vakavuudella ja traumatisoivat Pradoa näyttämällä videota hänelle vastoin tahtoa.