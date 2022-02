Raju lumimyräkkä marssii sunnuntaina läpi Suomen – meteorologi: "Voi tulla ihan mitä tahansa, hullu loska, jalankulkijoille pääkallokeli"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Virtaus on kääntymässä ja voi sanoa, että saapumassa on raju lumimyräkkä. Se levittäytyy huomisaamuksi maan etelä- ja keskiosiin ja iltapäivällä pohjoiseen. Kulkee koko maan ylitse ja lunta tulee paikoittain hyvin sakeasti, Manninen ennustaa.

– Sateet alkanevat ensi yönä lumena tai märkänä lumena. Ihan rannikolla voi tulla melkein ihan mitä tahansa. Mitä lähempänä rannikkoa ollaan, sitä märempää sade on, Manninen jatkaa.

Eniten sadetta, oli sen muoto sitten mikä tahansa, on kertymässä länsirannikolle Vaasasta Turkuun. Jos sade tulee maahan asti lumena, voi sitä olla luvassa kymmenenkin senttiä.

– Jos se on lunta, niin se on hyvin märkää lunta, joten siellä on hullu loskakeli, Manninen arvioi.