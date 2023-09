Ruotsi tyrmättiin: Fanit hylkäsivät kotijoukkueen kesken EM-karsintaottelun – "Se on ohi"

– On selvää, että hekin ovat myös pettyneitä. He ovat yhtä pettyneitä kuin mekin. Haluamme pelata paremmin itsemme takia, mutta myös kannattajien, jotka kannustavat meitä. Teemme tätä myös heille, puolustaja Victor Lindelöf sanoo Aftonbladetin mukaan .

Tappion myötä Ruotsi ajautui EM-karsintaottelussaan tukalaan asemaan. Joukkue on viiden pelatun ottelun jälkeen kolmantena peräti seitsemän pistettä jatkopaikoissa kiinni olevia Belgiaa ja Itävaltaa perässä.

Ruotsi pelaa karsinnoissa vielä kolme ottelua, joten sen on voitettava kaikki ottelunsa pitääkseen EM-haaveensa vielä elossa ja siltikään EM-paikka ei ole enää lähellekään Ruotsin omissa käsissä, vaan vaatisi se jopa pientä ihmettä.

– Tunne on tällä hetkellä se, että se on ohi. Olemme ulkona, Olsen sanoo suoraan Expressenille .

Ruotsin kehno vire on käynnistänyt länsinaapurissa kovat spekulaatiot päävalmentaja Janne Anderssonin tulevaisuudesta. Andersson itse vastasi kysymykseen napakasti.

– Minulla on sopimus ensi kesään asti. En aio astua syrjään. Me hävisimme jalkapallo-ottelun, meidän on nuoltava haavojamme. Minä en luovuta. Olen valtavan pettynyt, ettemme saaneet pisteitä tänään, Andersson toteaa Expressenille.