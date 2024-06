Rajapolitiikka kiristyy – sulkeutuuko Eurooppa omaan kuplaansa?

Keskustelu käännytyslaista on käynyt kotimaassa kuumana, sillä asiantuntijat ovat korostaneet lakiesityksen ristiriitaisuutta ihmisoikeussopimusten kanssa.

– Suomi on ollut kansainvälisen oikeuden ja sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja. Siinä mielessä on poikkeuksellista, että tehdään tällaista lainsäädäntöä, mikä on ristiriidassa velvoittavan kansainvälisen oikeuden kanssa, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.