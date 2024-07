Liettualaisprofessori MTV:lle: Ongelmista huolimatta käännytyslaki ollut tehokas

Suomen politiikan kuumin puheenaihe on ollut viikkojen ajan rajalaki eli niin sanottu käännytyslaki.

Eduskuntakäsittelyssä olevan poikkeuslain tarkoituksena on torjua vieraan valtion Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

Siirtolaisten käyttämisestä niin sanottuna hybridiaseena on kokemusta myös Puolassa, Liettuassa ja Latviassa, jotka ovat säätäneet samantyyppisiä rajalakeja kuin mitä Suomessa ollaan nyt säätämässä.

Rajalaki lähettää viestin

Liettua on sulkenut neljä kaikkiaan kuudesta rajanylityspaikastaan Valko-Venäjän kanssa. Rajalle on myös pystytetty uusia järeämpiä aitoja.

– On toki muistettava, että laki on hyvin ongelmallinen, mitä tulee ihmisoikeus- ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Mutta jos tarkastellaan ”tehokkuutta” tai toimivuutta ihmisten tulon estämisessä, niin se on varmasti tehokas. Jo ensimmäisenä kuukautena kävi selväksi, että laki toimii tehokkaasti, hän sanoo.