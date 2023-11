Kolme miestä tuli Suomeen Raja-Joosepin kautta: Venäjän viranomaiset saattoivat rajalle 20 asteen pakkasessa

Vartioston mukaan kaikki kolme rajan ylittänyttä olivat miehiä. He saapuivat rajalle noin varttia ennen rajanylityspaikan sulkeutumista. Raja-Jooseppi sulkeutui kahdelta.

Päivä on ollut Raja-Joosepissa rauhallinen, kertoi paikan päällä oleva Lehtikuvan kuvaaja aiemmin. Pakkanen on kiristynyt eilisestä lähes 20 asteeseen.

Hallitus on sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Raja-Jooseppia lukuun ottamatta.

Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, josta henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty sinne. Rajanylityspaikka on avoinna aamukymmenestä kahteen iltapäivällä.