SPR: Itärajalla autettu varsinkin kylmettymistapauksissa

– Heidän määränsä on vähän vaihdellut. Kahdeksan henkilöä kerralla taitaa olla kaikkein suurin lukumäärä, maahanmuuttotyön yksikön päällikkö Erja Reinikainen SPR:stä kertoi STT:lle keskiviikkona.

Hänen mukaansa SPR arvioi tulijoiden terveydentilan ja mahdollisen jatkohoidon tarpeen. Hän ei kuitenkaan kommentoinut tarkemmin, missä kunnossa tulijat ovat olleet ja ovatko he esimerkiksi pyytäneet itse johonkin tiettyyn asiaan apua SPR:ltä.

Reinikainen kuitenkin sanoi, että yleisellä tasolla kylmettymisten kanssa on ollut tekemistä.

– Pohjois-Suomessa on melkoiset pakkaset. Kylmettymisiä on varsinkin ollut. Ehkä se on yleisin asia, jonka kanssa olemme olleet tekemisissä, Reinikainen muotoili.