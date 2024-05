Raivostutti vastustajan leirin – NHL-seuran dj joutui pyytämään anteeksi: "Jos olisin tiennyt..."

La Bamballa on Oilersin seurayhteisössä erityinen merkitys, sillä se tunnetaan harvinaista aivosyöpää sairastaneen Oilers-superfanin Ben Stelterin vakiotoiveena. Stelter nousi tunnetuksi Edmontonissa ja koko NHL:ssä kaudella 2021–2022. Hänen vakiotoivekappaleensa Edmontonin kotihallissa voittojen jälkeen oli juuri La Bamba.

La Bambaa on kuitenkin soitettu Oilersin otteluissa jo pidempään pitkäaikaisen kannattajan Joey Mossin kunniaksi, sillä kappale sattui olemaan myös hänen lempikappaleensa. Kehitysvammainen Moss oli vakiohahmo Oilersin otteluissa jo 1980-luvulta lähtien. Hän kuoli lokakuussa 2020.

Shipman tunnetaan vastustajia provosoivista kappalevalinnoistaan Starsin voittojen jälkeen. Hockey Newsin mukaan hän on soittanut muun muassa Chelsea Dagger -kappaleen Chicago Blackhawksin kärsiessä tappion Dallasissa, ja vastaavasti New York, New York -kappaleen Rangersin poistuessa vieraskaukalosta tappio niskassaan.