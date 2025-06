Lämpö nousi Venäjällä Floridan mestaruuden jälkeisistä tapahtumista

Venäläiset jääkiekkolegendat ovat olleet tuohtuneita Stanley Cup -mestari Florida Panthersin venäläispelaajien kohtelusta.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF onnitteli toisen perättäisen Stanley Cup -mestaruutensa voittanutta Florida Panthersia. Se julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa oli kaikkiaan 12 Floridan pelaajaa maajoukkueasuissa.

Maajoukkueiden joukossa olivat Yhdysvallat, Kanada, Suomi, Ruotsi, Saksa ja Latvia.

IIHF teki Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajan Vladislav Tretjakin mukaan suuren virheen jättäessään onnittelematta Floridan venäläisiä pelaajia toisena vuonna peräjälkeen, uutistoimisto Tass kertoo.

– Se on heidän omallatunnollaan. Tämä on yksinkertaisesti liiton virkamiesten huonoa käytöstä, legenda puhisi.

Venäjä on ollut suljettuna kansainvälisestä maajoukkuetoiminnasta vuodesta 2022 lähtien maan aloitettua Ukrainassa täysimittaisen hyökkäyssodan.

– Et voi jakaa pelaajia sisäpiiriläisiin ja ulkopuolisiin – joukkue joko voittaa tai häviää. Jos onnittelet, onnittele kaikkia, ja jos et onnittele, älä onnittele ketään. Kaksi vuotta putkeen kansainvälinen liitto on tehnyt suuren virheen koko maailman fanien edessä, Tretjak ärisi.

Julkaisussa ei ollut Panthersin venäläisiä pelaajia, ykkösmaalivahti Sergei Bobrovskia ja puolustaja Dmitri Kulikovia.

Vuosi sitten Floridan voitettua seurahistoriansa ensimmäisen Stanley Cupin IIHF julkaisi verkkosivuillaan artikkelin, jossa venäläispelaajia ei mainittu. Joukkueeseen kuului tuolloin niin ikään venäläinen hyökkääjä Vladimir Tarasenko.

Fetisov: "Tämä on silkkaa typeryyttä"

1:18 Florida Panthersin Sam Bennett vaikutti olleen hämillään, kun hänet palkittiin NHL-pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana.

Venäläinen kolminkertainen Stanley Cup -voittaja ja kaksinkertainen olympiavoittaja Vjatsheslav Fetisov on puolestaan näreissään siitä, ettei Bobrovskia palkittu NHL-pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe -palkinnolla.

– Minä olisin antanut hänelle kaikki palkinnot, tämä on silkkaa typeryyttä, Fetisov jupisi.

Conn Smythen pokkasi Bobrovskin Florida-joukkuekaveri, pudotuspelien maalipörssin voittanut kanadalaishyökkääjä Sam Bennett.

Fetisov sanoi uskoneensa "mahtavaan" Bobrovskiin, joka pelasi 23 pudotuspeliottelua torjuntaprosentilla 91,4.

– Oletin hänen pelaavan ainakin yhden nollapelin, ja niin melkein tapahtuikin. Hän oli yksi motivoituneimmista maalivahdeista, joka voi voittaa pudotuspeliottelun yksin.

Bobrovskin nolla jäi kuudennessa finaalissa vajaan viiden minuutin päähän. Edmonton Oilersin venäläishyökkääjä Vasili Podkolzin iski kuitenkin loppuminuuteilla kosmeettisen 1–5-kavennuksen.

2:50 Florida-juhlat vauhtiin: Aleksander Barkov nostaa Stanley Cup -pokaalin ilmaan.