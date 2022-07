Haitissa jengiväkivalta pahenee – lapset pakenevat kouluihin, kuolonuhrien määrä kasvaa

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoo, että noin 300 ihmistä on kuollut ja 16 ihmistä kadonnut. Ruumiita on poltettu. Järjestö kertoo jengien polttaneen myös koteja ja käyttäneen raskasta aseistusta yhteenotoissa. Ainakin 125 talon on kerrottu tuhoutuneen.